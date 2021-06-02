桃園市蘆竹義消分隊幹事張昆雄採買民生物資捐贈給消防員，他3個小孩立刻跟進

近日桃園市疫情升溫，消防隊載送確診民眾勤務繁重，桃園市蘆竹分隊今年出勤已達18次之多，返隊時往往已經過了用餐時間。蘆竹義消張昆雄特地採買物資，他3小孩得知，還拿出撲滿，貢獻小小心意，讓消防員有大大感動。

蘆竹分隊表示，為感謝辛勞的消防員，桃園市蘆竹義消分隊幹事張昆雄採買民生物資，提供給第一線辛苦防疫的消防員，而他的3位小孩聽到要慰勞消防員，二話不說將撲滿提供出來，貢獻自己的小小心意，更親手寫下感謝卡，謝謝消防員防疫期間的辛勞。

第三大隊長殷明坤表示，由衷感謝義消弟兄張昆雄及小朋友的愛心，是我們疫情期間最溫暖、有力的後盾，也是很棒的生命教育。在此，也呼籲社會大眾，目前桃園三級疫情警戒，請大家若有救護需求，請主動告知救護人員TOCC資訊(Travel旅遊史、Occupation職業別、Contact history接觸史及Cluster是否群聚)，並落實做好「少外出、勤洗手、保持社交距離」，共同努力渡過這段嚴峻時期。

(中時 )