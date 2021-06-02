新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級防疫警戒，高雄市長陳其邁也下令，禁止打麻將、撲克牌等非同住者在室內的非必要社交聚會，卻有民眾無視禁令，遭民眾檢舉有非同住者多人集結一室，警方到場時發現，除了有5人未戴口罩群聚一室，還發現桌上放置毒品吸食器及殘渣，疑似群聚吸毒，當場將5人逮捕送辦。

因應目前國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國三級防疫警戒也隨之延長至6月14日止，各縣市規定外出時，必須落實全程配戴口罩的防護措施，陳其邁另也宣布禁止室內5人以上非同住者的聚會，禁令開始實施後，高雄警方加強巡查，也破獲多起打麻將等非必要聚會案件。

而高市警鳳山分局忠孝派出所員警在31日晚間執行巡邏勤務時，接獲民眾通報有處所聚集多人，且人員均非該地住戶，警方立即前往盤查，屋主也同意開門讓警方進入屋內察看，卻發現卜姓男子及其他4人均未戴口罩群聚在房間內，且桌上放置許多毒品吸食器與殘渣袋，疑似群聚吸食毒品，當場依現行犯將5人逮捕，全案依傳染病防治法、毒品危害防制條例移送偵辦。

高市警鳳山分局呼籲，在疫情嚴峻的當下，民眾切勿以身試法，警方除了協助執行防疫工作，仍持續維持社會治安，拒絕毒品深入民間。

(中時 )