中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例本土確定病例，確診個案中新增22例死亡，其中一名為30多歲的女性，無慢性病史，快篩陰性，兩次採檢才陽性確診，從收治住院至病逝，僅6天，這波死亡率達2.8%，再創新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情急性期的時候，死亡會高一點。

指揮中心公布今日死亡案例。（圖／指揮中心提供）

今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

其中一名為30多歲女性，無慢性病史，因接觸其他確診者染疫，發病日為5月26日，出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，5月29日快篩陽性後，第一次PCR採檢為陰性，5月31日又再次進行PCR採檢，結果為陽性確診，6月1日收治住院，6月6日病逝。

台灣這波死亡率高達2.8%，陳時中則表示，因處於疫情急性期，死亡會高一點。

(中時新聞網)