市場看好印度當地市場擁有種類多元和大型行業，可在國內及國外締造收入，因此為經驗豐富的選股投資人帶來不少投資機會。瀚亞投資指出，看好印度股市隨著經濟反彈和多項改革逐漸取得成果，企業盈餘有望回升，未來潛力十足！

據統計，今年以來累績報酬在1成以上的印度基金包括：群益印度中小基金、宏利環球印度股票基金、聯博印度成長基金、瀚亞印度股票基金、景順印度股票基金等。

瀚亞投資指出，MSCI印度指數是亞洲及新興市場中最多元化的指數之一，舉例來說，印度的資訊科技業佔有關指數的17%，而行業大部分收益源自北美洲和歐洲。工業和金融業約占有關指數的三分之一，這兩個行業幾乎完全以國內市場為主，而在印度經濟穩健的環境下，兩者往往有較佳表現。

另一方面，健康護理與藥業公司約佔有關指數的6%，這些公司的大部份收益亦源自海外投資，值得留意的是，印度生產全球50%的疫苗，而在美國銷售的非專利藥中，有40%源自印度，在英國出售的印度藥品亦佔當地所有藥品的四分之一。

從印度股市本益比估值來看，似乎較其他新興市場昂貴。但好消息是，隨著疫苗供應愈趨廣泛，加上疫情帶來的最惡劣影響開始消退，印度的企業盈餘可從低基期反彈，有助於降低估值。國際貨幣基金組織預測印度經濟將在2021年增長11.5%。

展望印度投資，瀚亞投資認為，投資人需要關注另一波疫情爆發、疫苗接種情況未如理想或通膨壓力突然出現等短期風險，但印度股市的多元化特性，反映無論當地市場是升是跌，均可提供投資機會。投資人可利用印度股票、債券或平衡型基金等不同資產，因應市場成長機會與可能風險。

(時報資訊)