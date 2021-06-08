繼TikTok之後，印度政府再對社群媒體發難，推特（Twitter）周一（7日）表示，為遵循印度政府新法律的要求，封殺了印度的4個帳戶，而這4個帳戶也和之前被封殺的帳戶一樣，對印度總理莫迪（​Narendra Damodardas Modi）發表過批評言論。

印度執政黨人民黨發言人於5月中旬在推特上發帖，聲稱握有印度反對黨「國大黨」對莫迪和人民黨進行網軍輿論攻擊；而在之後印度政府多名部長和人民黨高官相繼轉發，甚至還成了推特熱門話題，但卻被推特予以「被操縱的媒體」標籤，緊接而來的，印度人民黨隨即向推特發難，並派警察親至推特印度公司「要說法」。

因應印度政府新法律，推特於4月移除部分當地議員數十則批評印度政府抗議不力的貼文，而如今推特再對用戶開鍘。據《Techcrunch》報導，推特於美國哈佛大學Lumen資料庫上披露，封殺了4個帳戶，包含藝術家L-Fresh the Lion和歌手Lazzy B；而這些用戶與先前被封殺的用戶一樣，抨擊新德里的農業改革或是莫迪這7年來的治理。

但事實上，推特封鎖的只是這些人在印度的訪問權限，他們仍然能訪問南亞國家以外的地區。

推特發言人表示，當推特收到有效法律請求後，就會依照自身規則和當地法律進行審查，「在未違反推特規則，僅不符合當地法律規範時，推特只會限制該地區訪問權限」；發言人補充，在任何情況下，都會直接通知用戶相關的法律或規則。

自4月印度政府要求推特、臉書刪除有關抗疫不力的貼文以來，推特和印度政府關係持續僵持，對於印度政府派警突襲推特印度辦公室，推特在搜查結束後抗議，稱此舉為恐嚇手段，妨害印度員工人身自由，呼籲印度政府尊重公民的言論自由權。

(中時新聞網)