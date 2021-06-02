尖石五峰兩鄉種植的五月桃（甜桃），去年因霜害減產高達一半，今年則遇到久旱不雨，甜桃在成長期時缺水，收成的果實大多偏小，甜度則很高，銷售也維持平盤，目前已近採收尾期，農民指約減產減3分之1，相對比去年還好一點！

在五峰涼山種甜桃的羅姓農民說，今年持續乾旱，甜桃在成長期雖沒有像往年因雨或霜害造成落果，但缺水讓果實長不大，賣相不是很好，但還是很甜很好吃，選好的果品做分級裝禮盒。羅姓農民說，往年每公頃甜桃的產量約有6500公斤，去年因霜害減產一半，今年則因本生長期間降雨量減少，果實體積變小及重量變輕，大約減產3分之1。

五峰鄉公所農經課代理課長林宛萱說，五峰甜桃種植面積有25公頃，往年5月採收期時，公所會舉辦2次五月桃促銷活動，今年因疫情關係未辦，透過網路產銷平台協助農民賣禮盒裝五月桃，銷路還算不錯。

「辦促銷活動也沒什麼人來！」尖石鄉公所農業課長葉長城說，尖石甜桃種植面積有32.4公頃，農民反應今年產量比去年好，品質也很不錯，公所5月8日起一連兩周在玉峰村玉峰大橋舉辦五月桃展售會，但受到疫情關係，上山的遊客很少。

尖石五月桃以往銷售通路，約有6成是農友接到訂單透過物流宅配，約2成是親自上山採購的遊客，約2成是行銷活動會場銷售，今年因疫情不斷升溫影響民眾出門意願，整體客源減少2到3成。

葉長城並說，今年因乾旱小果偏多，較缺賣相的「惜福果」，農民以每公斤100元以下出售，初估今年鄉內五月桃產量約有14萬5800公斤，產值約為1458萬元。

(中時 )