疫情嚴峻，社會關注疫苗開打情形，尤其桃園是年輕城市，青壯年憂心成「疫苗邊緣人」，桃園市衛生局長王文彥強調，打疫苗的基本觀念就是全體都要打，只有剛開始疫苗有限時才會分優先順序，坦言18歲以上、50歲以下排在最後，但仍有信心：「8月後、或許更早，疫苗足夠就能全面開打！」
王文彥說，打疫苗的基本概念，是全體住在這個地方的人都要打，當疫苗足夠時就沒有分第幾類，只有在一開始疫苗有限的程度下，才會有優先順序，總共分成10類，一部分是為了守住一些重要的人，如醫護和防疫人員，才能為病患治療，另一部分則是因為很脆弱，要保護他不至於成為重症，根據這樣的原則訂出10個分類。
王文彥不諱言，18歲以上、小於50歲的年輕人和青壯年，目前沒有在這優先的10類之列，但強調10類只是疫苗有限時國家給予的保障，並不是排除10類以外的人，他樂觀相信到了8月疫苗就會足夠，也許更早就可以全面施打。
(中時 )
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