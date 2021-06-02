案9158女性、案9159在5月24日上午6時30分至7時到過白河山產市場。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

白河家庭群聚案，目前已有6人染疫。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增2起本土新冠肺炎確診個案，與白河區家庭群聚有關，70多歲案9158、案9159夫妻檔，是白河家庭群聚（案7318、案7319、案7320）鄰居，衛生局一開始沒有匡列到這對夫妻，擴大篩檢才揪出，台南市長黃偉哲說，這對夫妻得知鄰居確診堅不吐實也不篩檢，結果一篩就是陽性，他說，不嚴守家庭、鄰居、社區防疫防線，只會讓疫病持續擴散。

衛生局長許以霖指出，案9158女性及案9159男性為70餘歲同住夫妻，二人為白河家庭群聚（案7318、案7319、案7320）鄰居，案7318因妹婿5月23日從三重南下，結果造成一家3口祖孫染疫，鄰居8旬婦、案8617，因為沒戴口罩聊天，也於昨天確診，今天又新增鄰居夫婦確診，這起群聚目前已有6人染疫。

案9158女性、案9159在5月24日上午6時30分至7時到過白河山產市場，全程戴口罩，其餘時間僅於住家與住家旁的私人土地活動，相關活動場所已完成清消。

黃偉哲說，全台確診數今天有增加趨勢，台南這今天新增個案跟先前白河群聚案有關，案9159去案7381家泡茶聊天，把病毒帶回去傳染給妻子，但這起個案原本一開始不合作，請當地里長前往規勸、詢問，堅不吐實也不願篩檢，後來當地擴大篩檢100多人，結果，這對夫妻一篩檢就是陽性，且傳染力很強。

他搖頭說，若沒篩檢出來，恐怕病毒就會繼續在社區流竄。他呼籲，若民眾發現接觸的人已經確診，或者如果有到上述地點，請一定要勇敢站出來篩檢，不然，只會造成疾病更大的傳播，讓社區跟周邊的人同蒙其害。

(中時 )