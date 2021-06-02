桃園2日新增28例確診，衛生局長王文彥直言，其中19例都是親友群聚感染，像是有一女子染疫後，引爆男友、媽媽2牌友和弟弟女友確診，短短3天擴及15人確診，家庭內的傳播幾乎是百分百中獎，再度呼籲避免家庭聚餐。

王文彥說，桃園有一起家庭群聚，20多歲女子（案8417）染疫後傳染給父（案9132）母（案8410）、和弟弟女友（案9145），媽媽因確診前2天和友人打牌，傳染給2位女牌咖（案8744、8747），其中一名牌咖（案8747）的丈夫（案9141）跟兒子（案9142）也確診。

女子的男友（案8745）也未倖免，返家後傳染給媽媽（案9136）和姐姐（案9399）一家五口，導致姐夫和3個姪子都染疫（案9395到9398），光男友家就7人確診。

「家庭聚餐交流盡量縮小或避免！」王文彥說，短短3天確診人數高達15人，包含13家庭成員和2牌咖，強調家庭感染相當普遍，這也是桃園近日案例增多的原因。

王文彥也不諱言有解隔後才檢出陽性反應，「還不少！大概每天都有2至5個之間！」像是今公布的案例有2個，本來列入接觸者、居家隔離2個禮拜，在2周都沒有症狀下進行解隔前採檢，結果都因此確診，強調這些就是一開始無症狀的感染，CT值大部分都偏高，比如最近幾個CT值有30幾的，衛生局會再研究要不要再居隔一個禮拜，按照新的解隔指引解隔。

「不要認為家庭聚會就安全！」鄭文燦表示，只要一個人確診，就很容易造成群聚感染，像是酒店、龜山清潔隊、工廠和桃園復興區公所等，都是工作或家庭群聚染疫，大家都誤認家庭聚會是安全的，但其實也有傳播風險，強調不要以為家庭安全就約會變多，吃飯、打麻將都有風險。

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(中時 )