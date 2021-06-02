宜蘭縣今天（2日）無新增確診個案，累積縣內有72人確診，縣府為降低民眾往返政府機關洽辦業務的風險，推出「防疫零接觸，遠端便政e服務」，可透過線上申辦或郵寄申請辦理稅務申報、門牌證明等多項業務。

計畫處長王建源指出，e化服務涵蓋鄉親關心的戶政、就業等15個業務重點，有121項線上申請，有468個項目表單下載，表單下載部分可郵寄到縣府，縣府直接審查，無須檢附回郵信封，辦理的結果縣府會以掛號方式回寄給申請人。

王建源表示，民眾可以藉由「防疫e櫃檯」辦理稅務申報、轉帳繳費、門牌證明、水權及搭排申請、建照或使照謄本及竣工圖說申請等業務，縣府也在官網設立「紓困振興專區」，民眾如果有其他問題，可上宜蘭縣政府網站查詢，或撥打1999專線。

縣長林姿妙指出，最近宜蘭很多確診個案是從外縣市進來，民眾必須謹慎小心；另外感謝菌寶貝博物館等7家企業，合資126萬元，捐贈2台「雙面採檢正壓式檢疫亭」，已在溪南、溪北地區啟用，讓醫護可以在舒適安全的環境下採檢，也提供民眾迅速的服務。

中央流行疫情指揮中心推動疫苗大規模接種計畫，縣府祕書長林茂盛指出，宜蘭已有作規畫，包括接種地點與區位安排，讓疫苗分配到宜蘭縣後可以在最短的時間讓縣民施打。

(中時 )