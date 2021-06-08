南投縣連續兩天零確診，但防疫工作不鬆懈，為防止外來旅客或養生館從業人員入住，讓觀光旅宿成為防疫破口，觀光處長陳志賢8日率隊稽查，提醒業者落實防疫，並且拒絕可疑人士入住。

陳志賢指出，南投縣旅宿業1000多家，雖然中央沒有要求停業，但許多業者為避免造成疫情傳染，自主暫停接受旅客入住；部分業者還利用防疫期間進行內部整修、提升智慧化服務或規畫專案遊程等，為日後疫情解封時的報復性消費提前部署。

陳志賢表示，為避免外來旅客或養生館從業人員，入住南投縣的飯店、民宿，造成防疫破口，觀光處邀集警方辦理旅宿業防疫查核與輔導作業，要求落實實名制、戴口罩、量體溫、禁止室內5人、室外10人聚集等防疫措施。

同時向業者宣導執行4大防疫措施，要確認旅客身分與健康狀況，從哪裡來及住宿期間做什麼；發現旅客有犯罪嫌疑，立即通報警察單位；發現旅客疑似罹患傳染病，立即通報衛生醫療機構；並且參考防疫旅宿設置與管理指引，辦理環境清潔消毒與員工健康監測。

陳志賢呼籲旅宿業者，務必加強管制，拒絕可疑人員入住，共同守護家園，縣府也將不定期派員到現場查核。

(中時 )