新冠肺炎確診者案6759遭家人傳染，依據新竹縣政府公布的足跡，均於清晨在公園活動，上月28日在網路社群流傳一段錄音檔，指新竹縣衛生局未匡列案6759在公園晨操的接觸者，遭衛生局駁斥，新竹縣警察局、新埔分局也偵辦此起假消息案，傳喚4名嫌疑人到案說明，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」移送新竹地檢署偵辦。

該段錄音檔內容提及，案6759在文化公園和其他人一起跳晨操，但與案6759一起跳晨操的成員均未被隔離，且跳完操後的行程就是去市場，也提醒民眾要小心傳染病散播的風險。

新竹縣衛生局在錄音檔流傳後也嚴正駁斥此事，請流傳者勿抹煞醫護人員及衛生局疫調的辛苦，且該案匡列9人，其中8人隔離、1人自主健康管理。

警方於28日陸續通知相關4名嫌疑人到案說明，也請他們收回不實訊息、勿再轉傳，警詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送地檢署偵辦。

警方也提醒，民眾如傳播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。民眾接獲訊息可利用MyGoPen、臺灣事實查核中心、LINE訊息查證等，勿以訛傳訛。

(中時 )