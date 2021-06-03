大量（3167）公布五月營收4.38億元、月增2.27％、年增174.78％，累計前5月營收達18.24億元、年增175.98％，受惠於半導體和IC載板需求持續強勁，大量單月營收及累計營收皆創下歷史新高。

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(工商 )

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