大量五月營收續創新高 10:332021/06/03 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大量（3167）公布五月營收4.38億元、月增2.27％、年增174.78％，累計前5月營收達18.24億元、年增175.98％，受惠於半導體和IC載板需求持續強勁，大量單月營收及累計營收皆創下歷史新高。 抗疫典範破功 台星越確診創高 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 (工商 ) #大量 #月營收 #續創新高 #月增 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 高市調升首胎坐月子服務時數 業者搶攻宅商機 09:352021/05/18 寶島 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 只領過三倍券！網怨「乖乖繳稅」8千億紓困竟通通沒份 - 財經 特斯拉玩完了？市占狂掉18％ 馬斯克1舉動種敗因 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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