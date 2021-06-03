大陸5月財新服務業PMI（採購經理人指數）3日出爐，數值報55.1，較4月的56.3有所滑落。此外，大陸5月財新綜合PMI報53.8，同樣較4月的54.7呈現滑落。
財新網報導，大陸5月製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。通膨問題仍是關注重點，5月製造業和服務業的成本端和收費端價格指數全數上漲。
同時，5月服務業經營活動與新訂單的增速雖然按月有所放緩，但絕對增速仍保持相當水平，企業也繼續增加用工。另外，最新調查顯示投入成本大幅加速上揚，導致服務業價格漲幅也在加劇。
5月服務業成本壓力繼續加劇，如原料、能源、用工和運輸等費用皆有上揚，並且漲幅顯著，刷新去年11月後最高記錄。為舒緩盈利壓力，企業在5月繼續上調收費水平，漲價幅度是今年以來最大。
(工商 )
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