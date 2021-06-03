加工絲及尼龍價格仍穩居高檔，加上歐美各國解封，品牌服飾廠下單動能增強，集盛(1455)5月合併營收9.34億元，比去年同期大幅成長135.84%，創下2019年8月以來，近21個月新高。

集盛指出，5月營運成長，除是去年基期較低外，紡纖產業景氣逐漸回溫，也讓今年營運有較明顯的好轉。

根據集盛公布，累積今年前五月營收41.84億元，年增率高達43%。累計今年1-4月的每股稅後淨利(EPS)1.27元，為同期新高。

市場指出，隨著全球品牌服飾廠庫存下降，下單動能增強，國內成衣廠訂單暢旺，對布料需求拉升，連帶推升今年以來化纖、棉紗廠訂單增加，出貨增溫。

集盛認為，第二季在加工絲產品組合優化，獲利可望提升；而尼龍產品，4月以來原料上揚，報價跟著走升，使利差以及庫存利益皆提升，5月仍維持在高檔。

市場估，在聚酯加工絲、尼龍營運都會成長下，集盛第二季本業獲利還有望較第一季往上。

(工商 )