成衣服飾廠拉貨動能仍強，支撐加工絲、聚酯、尼龍等產品價格仍在高檔，加上轉投資貢獻度增加，力麗(1444)5月合併營收8.49億元，年成長83.41％、力鵬(1447)5月合併營收22.63億元，年增235.56％。力麗、力鵬指出，訂單量至少兩個月以上，第三季營運持穩。

受惠產品價格上漲，力麗、力鵬今年第一季都已轉虧為盈。

每年第二季，都是酯粒產業的傳統旺季，主要產品是聚酯加工絲、瓶用酯粒的力麗，因疫情造成宅經濟興起，外帶外送產品增多，需要外包裝材消耗增加；瓶用酯粒的需求增加，公司瓶用酯粒產能已全產全銷。力麗指出，酯粒出貨增加，提升5月營運成長動能。

在全球原物料上漲格局下，加工絲的價格雖會因季節淡旺而有所波動，不過，聚酯加工絲第二季的價格穩定在高檔，也讓力麗預期，第二季的營運應仍可維持成長動能。

力鵬主力產品尼龍粒隨著原料己內醯胺(CPL)等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，今年以來，每月本業的營收都比去年同期有兩位數的增加。

除此之外，力鵬轉投資、100％持股的「伊得石化」，向國外進口化學品，提供紡織上游如 PTA、CPL業者使用，目前每月營收貢獻度也有7億～8億元，力麗、力鵬指出，手中訂單量至少在兩個月以上，以今年的產業環境及景氣來看，下半年的營運應仍是穩定成長中。

(工商 )