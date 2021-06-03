由大陸國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心、呼吸疾病國家重點實驗室等共建的聯合「獵鷹號」方艙實驗室，6月1日在廣州體育館首次投入使用，以提高廣州及周邊的核酸檢測能力。未來整體檢測產能可實現一天12萬支試管。

據悉，此次共搭建了4組氣膜實驗室，每個氣膜實驗室佔地約210平方公尺，未來整體檢測產能可實現12萬管／天，每個氣膜方艙實驗室全天候運轉，可保證結果在24小時內發布。

氣膜方艙實驗室由廣州實驗室、國家呼吸中心、廣州呼研院等提供技術指導，金域醫學負責運營。每個實驗室分為試劑準備區、樣品處理區、擴增區3組，內部配有從自動開蓋加樣機、全自動核酸提取、全自動點樣等全自動檢測設備，以及PCR擴增儀。

隨著廣州核酸檢測需求增加，金域醫學除出動「獵鷹號」氣膜方艙實驗室進駐白雲區之外，其「獵鷹號」移動方艙實驗室也於近日進駐荔灣區。

金域醫學副總裁李慧源稱，移動方艙實驗室具有「隨到隨檢、即採即檢」的功能，可實現全天候收樣檢測，提高核酸檢測效率。

李慧源還補充稱，隨著氣膜方艙實驗室、集裝箱實驗室等與總部實驗室結合，接下來，若按照5混1的形式，核酸檢測產能有望達日均130萬人份。

(中時 )