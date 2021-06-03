美國聯準會周三宣布，該央行將開始出清去年透過一項緊急貸款措施取得的公司債。在去年的疫情高峰期，聯準會推出該措施以維持信貸市場的穩定。

聯準會表示，出售「次級市場企業信貸機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility）之持有部位將採取「循序漸進」的方式。該計畫包括在次級市場購買的公司債，以及投資公司債的ETF基金。

一名聯準會官員表示，縮減該企業信貸機制的決定與貨幣政策無關。

作為其貨幣政策的一部分，美國央行每月亦收購1200億美元的政府公債，未來也得決定何時開始縮減這個量化寬鬆（QE）措施的規模。「次級市場企業信貸機制」與其他機制有另外的功能，就是當爆發危機時，讓企業能持續取得信貸，否則當經濟開始快速衰退，這些企業恐難度過難關。

聯準會周三表示，事實證明，「次級市場企業信貸機制」去年在恢復市場運作、讓大型雇主取得信貸，以及在大流行病期間提振就業方面扮演了至關重要的角色。

該央行發布聲明表示，將把ETF基金和公司債的每日流動性和交易情況納入考量，使出售行動對市場的影響降至最低。負責管理該機制的紐約聯準銀行將於周四提供更多相關細節。

根據聯準會的數據，截至4月30日，「次級市場企業信貸機制」擁有138億美元的未償還貸款，其中包括約86億美元的公司債ETF和52億美元的公司債。

聯準會表示，預計將在年底前出清該機制的所有部位。很快該央行將開始出清公司債ETF，然後在夏季晚些時候開始出售持有的公司債。

(時報資訊)