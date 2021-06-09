櫃買中心9日表示，國際債券市場持續成長，近期美元市場利率仍持續維持在相對低檔，但有攀升趨勢，惟市場供需兩端皆有籌、投資需求，國際債券市場延續去年之熱度，今年截至6月8日國際債券市場共發行120檔，總發行量約252.76億美元，發行檔數較去年同期104檔增加15.38％，但發行量與去年同期364.07億美元減少30.57％，除因去年有以色列及卡達等大型主權債發行案外，今年提前贖回金額較去年同期大幅下滑，以致贖回後續發之案件減少也是主要因素。

今年發行案件美元計價債券共計100檔（236.37億美元）、人民幣計價債券10檔（86億人民幣）、南非幣計價債券5檔（21.9億南非幣）以及澳幣計價債券5檔（2.15億澳幣）。

此外，110年1月及4月份，墨西哥政府及智利政府首次來台發行中央政府債券，也顯示我國國際債券市場已成為國際間重要的債券籌資市場之一，而在異質性發行人種類持續增長下，預期今年國際債券市場之廣度及深度均將持續提升。

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