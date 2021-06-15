央行今公布109年底我國對外資產總額計2兆4920.6億美元，較108年底增加20361.5億美元或10.5%，主要係國內保險公司持有國外債券增加。

對外負債方面，109年底總額計1兆1206.4億美元，較108年底增加2129.0億美元或23.5%，主要係外資所持股票價格上揚所致。

109年底我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資之淨資產部位達1兆3714.2億美元，較108年底增加232.5億美元或1.7%，為全球第5大淨債權國。

109年底全球國際投資部位淨資產前5大排名依次為：日本3.72兆美元，德國3.12兆美元，香港2.15兆美元，中國2.15兆美元，台灣1.37兆美元。

而109年底全球國際投資部位淨負債前5大排名依次為：美國14.09兆美元，西班牙1.16兆美元，英國0.85兆美元，愛爾蘭0.75兆美元，法國0.74兆美元。