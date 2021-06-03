近日，大陸浙江杭州市市場監管綜合行政執法隊接到舉報，稱有公司專門組織人員為餐飲企業提供刷好評服務，於是在全杭州市進行了突擊檢查，結果發現百多家網紅餐廳，都存在花錢請刷手刷好評的行為。

今年5月初，杭州市市場監管綜合行政執法隊根據舉報者提供的線索，通過調查和走訪，發現杭州某品牌管理有限公司等10家公司，涉嫌組織他人刷好評牟利。

杭州市市場監管綜合行政執法隊大隊長方偉表示，在現場發現大量的契約、聊天記錄、轉賬記錄等有關證據材料，通過聊天記錄等證據材料發現，杭州市各大商圈有大量的餐飲企業存在非法刷好評的違法行為。

涉案的商家均在同類商家中排名靠前，不少打著「網紅」標籤，評論區則充斥著文藝風的美圖，有著口味贊，服務好，食材新鮮等各類好評。

杭州某品牌管理有限公司負責人、餐飲企業刷好評組織者小朱（化名）接受央視採訪時表示，他（商家）會提出一個需求，比如說這家店，或者我們幾家店需要幾十條或者一百條評價，然後我們在圈內很多所謂的大V群再進行對應的招募。

小朱說，刷手要實地簽到打卡，要真實地在店裡拍照，同時要購買消費，其實就是為了模擬一個真實的消費軌跡。最後在完成好評的同時，我們公司會把消費金額還給他（刷手）。

(旺報 )