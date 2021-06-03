中埔鄉農會上周蔬菜箱開賣後短短1周就賣超過1600箱。（中埔鄉農會提供／張亦惠嘉縣傳真）

疫情持續延燒，民眾自主性封城，避免群聚減少外出，但一日三餐仍是許多家庭不得不出門的主因，為因應消費需求，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園分別推出不同菜色的蔬果箱，不用出門就有產地直送的新鮮蔬果送上門，上周推出以來已賣破3000箱。

縣長翁章梁指出，蔬菜箱上架後，消費者反應非常好，銷量可以說是超出預期，商品由在地業者供應，提供有產銷履歷、有機認證的葉菜類、根莖類搭配雞蛋、香蕉、木耳、杏鮑菇等產品組合而成，民眾在家動動手指撥打電話或網路下單，過幾天就能收到。

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府為了協助民眾在家防疫，減少人與人的接觸，5月28日在農業處臉書設立「嘉義縣農漁畜產新鮮直販專區」，推出各式蔬果搭配的蔬果箱，除了蔬果，嘉義縣也生產花卉、豬肉、海產等，嘉義出名的鮮蚵、蝦、虱目魚，都能上網訂購宅配。

中埔鄉農會上周推出蔬果箱以來訂單一直湧入，短短1周已經出貨約1600箱；新港鄉農會員工也全力趕工裝箱，讓蔬菜箱能順利出貨。農業處表示，目前蔬菜貨源充足，希望大家「宅家救地球」的同時，也能動動手指作伙「箱」挺在地農民。

(中時 )