行政院院會今通過「紓困4.0」規模2600億元紓困預算，明天將開始發放，國民黨前主席朱立倫建議，應先拿出這次2600億紓困預算的三分之一，以每戶1萬元或每人3600元作為紓困基礎，剩餘三分之二預算則作為增加對受害較嚴重的民眾及產業的補助以及防疫工作所需，比較符合各國採行的「廣而公平」原則。

朱立倫指出，立法院日前通過紓困條例修正案，提高特別預算上限至8400億元，今天行政院會就緊急通過「紓困4.0」方案2600億元預算，將以最快的速度發放給民眾，平均算下來每人約1.1萬元，每戶約3萬元，但如何分配合理是重要問題。

朱立倫說，「廣而公平」是普遍民眾的心聲，也是多數先進國家的做法。畢竟疫情影響的是全民，全民都應受到基本的補助。當然也應該針對受害較大及承受力較弱的民眾予于更多的協助。

朱立倫表示，紓困方案種類多，行政院初估約750萬人能夠確定領取現金，領取金額1到3萬不等，約佔全國三分之一可以領到現金補助，這些確實是應該且必要的補助對象；但全國仍有1600萬同樣受害的民眾則沒有任何補助或協助，這樣的方案和民眾期待的「廣而公平」或先進國家做法有所落差。

朱立倫認為，政府應該至少應先拿出這次2600億紓困預算的三分之一，以每戶1萬元約880億元或每人3600元約850億元作為紓困基礎，後續則依疫情發展擴大紓困方案，在8400億的預算內的三分之一作基礎，每戶合計至少可以補助3萬元或每人至少可以補助1萬元。

朱立倫說，剩餘的三分之二的預算則作為增加對受害較嚴重的民眾及產業的補助以及防疫工作所需，這樣的做法才比較符合民眾及各國採行的「廣而公平」的原則。

(中時 )