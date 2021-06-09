本土疫情持續燒，中央流行疫情指揮中心在7日宣布將三級警戒延長至6/28，精神專科醫師蘇偉碩表示，台灣想解除三級警戒只剩兩條路，那就是快速擴充PCR檢驗量能、並將確診者全隔離，或是提升至四級警戒，等大量疫苗到手後全面接種。

精神專科醫師蘇偉碩在臉書粉專《蘇偉碩醫師的543》發文分享，台灣想要解除三級警戒，只剩下這兩條路。分別是，快速擴充PCR檢驗量能5至10倍，並將確診者全數隔離；二是提升到四級警戒，等大量疫苗到手後全面接種。

蘇偉碩在Youtube上傳影片表示，新冠肺炎和SARS大不同，感染SARS的人會出現嚴重症狀，但新冠確診者卻可能無症狀，根據研究顯示，新冠病毒在患者出現症狀的前2天與後5天的傳染力高，因此可能有些人不知道自己確診，就在社區裡面傳播開來。

蘇偉碩指出，而台灣原本實施有相關旅遊史、新冠肺炎症狀才需要採檢的措施，最後無症狀者在社區傳來傳去，就導致疫情一發不可收拾，因此如他昨（7日）直播中提到的，台灣應升至四級警戒，才可能阻斷無症狀感染者的傳播鏈，疫情才能獲得控制。

蘇偉碩認為，台灣若在6/28就解除三級警戒，他個人認為疫情會死灰復燃，因為還有很多無症狀者藏在社區中。他並分享近期的幾個新聞「河中浮屍採檢確診」、「車禍受傷就醫先採檢也確診」，顯示出社會中有一定比例的人是沒有症狀的，而這些人不會意識到自己確診，也很難將這些人找出來，因為沒症狀不能檢查，要檢我們也沒有能量。

蘇偉碩說，根據美國疾病管制中心（CDC）今年1月的研究發現，每2位感染者，可能就有一個人是由無症狀者傳染的，這些都是沒辦法或難以用疫調、匡列接觸者等方式找出來的。如果在接下來的1至2個月無法打完1000萬劑的疫苗，那台灣就真的只剩上述的兩條路了。

三級警戒延長至6/28！ 陳時中曝強化措施：會持續做滾動式調整

(中時新聞網)