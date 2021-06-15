台灣疫情持續三級警戒，由於每天仍有上百人以上的確診案例，讓人似乎看不到解除警戒的終點。「最主要就是英國變種病毒的傳播力！」國泰醫院感染科醫師崔可忠說，相較於疫情剛爆發的武漢株病毒，這次的傳染力增加近1倍。

「從確診病人的病毒量也明顯看到，以前CT值大多20多，現在幾乎都是10多(CT值愈高代表病毒量愈少)，隨便一個噴嚏就可以感染別人。所以，最大的防疫重點就是將病毒阻絕於家門外！」崔可忠說。

許多民眾為了不帶病毒回家，外出時總做好許多防護措施，例如近來防護面罩就十分熱門。「防護面具是第一線醫療人員面對患者時才需要，避免患者的口沫會飛濺到醫護人員的眼口鼻，所以一般民眾其實不太需要防護面罩，除非進入密閉空間的賣場、會議室，可能會與人近距離接觸時才需要，而且還是必須配戴口罩。」

崔可忠說，如果身處密閉空間，也可以考慮戴上雙層口罩。美國疾病管制中心在實驗室模擬研究，發現外層布口罩、內層醫療口罩，可以阻擋咳嗽中85%的微粒。4月時也有最新研究指出，改戴雙層口罩，保護力從66%大幅提升到81%，就連美國白宮病毒顧問佛奇博士也開始戴雙層口罩。

美國疾病管制中心研究證實，以醫療口罩外搭布口罩，能降低感染率。（圖／李宗明攝）

不過，台灣氣候溼熱，崔可忠認為正確的配戴單層口罩就好，「鼻樑、臉頰處都要密合，不露一點縫隙。」而且千萬不要戴口罩去人潮聚集處，「我外出會隨時注意周圍是否有人，這是我判斷危險的標準。」崔可忠說，如果發現身旁的人比較多，就算只是待一下下，回家後一定立刻丟掉口罩、換掉衣物、洗澡與洗手。而傳統市場正是崔可忠認為最恐怖的地點，不但沒有保持社交距離，夏天的汗水一旦浸潤口罩，防護力就會大為降低，更增加感染風險。

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