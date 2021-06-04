黑衣人闖入台北市警松山分局砸電腦餘波盪漾。在台北市長柯文哲下令市府撤查後，調查報告昨(3日)天出爐，卻意外揭露出警方隱匿黑幕。報告指出，涉嫌闖禍的前督察組教官楊忠蒞事發前，竟是與同分局偵查隊小隊長、三民派出所警員及民間友人一同前往中山區酒店喝花酒，但是在警方調查中卻輕描淡寫是聚餐，市府政風處立刻對此進行另案調查。

「松山之亂」緣於4月21日，前松山警分局教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。事後有員警在《靠北警察》上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

市府揭松山之亂黑幕，闖禍教官案發前與2同仁爽喝花酒。(中時資料庫)

根據調查報告，松山分局督察組教官楊忠蒞在4月21日晚上，與三民所潘姓警員、偵查隊余姓小隊長到中山區酒店消費，但是市警局督察在進行內部調查，3人都不承認且隱匿，直到事情鬧得不可開交，督察室第二次調查才坦承。

報告還指出，楊忠蒞等3人，是透過潘員曾偵辦過的一名恐嚇危安罪嫌對象「阿龍」邀約，其中是否涉及不法與不正當交往，即刻另案調查。

調查報告更指出，松山分局督察組長明知許中崙所長許書恒刪除畫面，卻撰寫不實新聞稿給前分局長林志誠參閱，而林志誠實際上在記者會前已知監視器已遭刪除，卻用停電一由對外說明，損害機關形象。

對此林志誠喊冤表示，4/22召開記者會前的會議，他並未看到所長的職務報告，所長也僅表達會不會操作電腦時程序錯誤才將影像格式化，但他與在場幹部均認為不可能誤按一個按鍵就格式化，才會詢問是否可能因停電造成，其他幹部也覺得有此可能，才會對外有停電的說法，並非事先得知遭滅證，更沒有刻意說謊，這些於北市政府的專案調查中都有詳細的論述。

報告針對楊忠蒞個人考評部分，指出2016至2020年考評都是「佳」，但楊忠蒞有酗酒習性，酒後脾氣暴躁易與人衝突，但松山分局督察組長卻未對考核內容如實記載，未落實管控風紀。

(中時新聞網)