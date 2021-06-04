美國總統拜登周四擴大對具有中共軍方背景和協助該國監控工作之中國企業的投資限制，將更多中國公司納入投資黑名單。

拜登周四簽署一項行政命令，將禁止美國投資59家中國公司，延續部分前總統川普對北京採取的強硬策略。美國政府認為這些企業與中國政府的地緣政治野心有所關聯。

此前川普政府公布的黑名單則列入48家公司。

白宮周四發布新聞稿表示，該行政命令允許美國以針對性及畫定範圍的方式，禁止美國投資會破壞美國與盟國國安或民主價值的中國公司。

這項措施將禁止美國投資中國的軍防產業，並在應對中國監控技術公司構成的威脅方面，亦將強化美國政府的能力。美國政府認為，這些監控技術公司在中國境內和境外，都參與了該國政府監控宗教或種族少數族群，或以其他方式進行壓迫及嚴重侵犯人權的行為。

在列入美國投資黑名單的59家公司中，除了川普時代就被列入的三大中國電信商中移動、中國電信和中聯通之外，亦保留智慧手機和電信設備製造商華為、監控設備大廠海康威視、中國航空工業集團、中國海洋石油，以及半導體大廠中芯國際。

新加入的中國公司包括中航電測儀器和江西洪都航空工業等公司。

這項禁令將於美東時間8月2日凌晨12:01生效。此舉是迄今美國應對最大競爭對手最有力的舉措之一，也顯示拜登政府可能延續或甚至強化川普政府採用的許多對中策略。

(時報資訊)