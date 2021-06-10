根據官網消息，中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，同意推動貿易投資務實合作並妥處分歧。一週之前，中國商務部曾表示，中美經貿領域已經開始正常溝通。

中國商務部網站今天早上發布，王文濤應約與雷蒙多通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。

雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。

美國拜登政府上任後，美中兩國已就經濟貿易問題展開溝通。中國國務院副總理劉鶴5月27日和美國貿易代表戴琪（Kathrine Tai）通話，6月2日又和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）通話。

中國商務部發言人高峰3日在新聞發布會上說，上述兩次劉鶴與美方高層的通話都是50分鐘左右的視訊通話，求同存異是共識，雙方都同意從務實解決問題入手。他當時表示，中美經貿領域已經開始正常溝通。

目前美方尚未取消自2018年6月以來陸續對中國輸美產品實施的懲罰性關稅。戴琪5日曾表示，全球兩大經濟體美國和中國貿易關係「嚴重失衡」，而拜登政府致力於恢復平衡。（編輯：張淑伶）1100610

(中央社)