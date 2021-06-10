美國總統拜登撤銷了前總統川普在任期間對社交軟件TikTok和微信等APP的禁令。中國外交部發言人汪文斌今天（10日）在例行記者會中回應，中方始終呼籲美方停止濫用國家力量武力打壓中國科技企業的行徑。

汪文斌表示，中方始終敦促美方切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量武力打壓中國科技企業的行徑，公平、公正、非歧視性地對待中國企業。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

(中時 )