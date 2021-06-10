美撤銷APP禁令 陸外交部籲停止打壓陸科技企業 16:242021/06/10 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登撤銷了前總統川普在任期間對社交軟件TikTok和微信等APP的禁令。中國外交部發言人汪文斌今天（10日）在例行記者會中回應，中方始終呼籲美方停止濫用國家力量武力打壓中國科技企業的行徑。 汪文斌表示，中方始終敦促美方切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量武力打壓中國科技企業的行徑，公平、公正、非歧視性地對待中國企業。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。 (中時 ) #抖音 #APP #企業 #汪文斌 #陸企 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 美撤銷抖音、微信等大陸軟體禁令 陸商務部回應 - 兩岸 日首相稱台灣為國家 陸外交部：要求日方立即澄清 - 兩岸 - 旺報 北遷亞洲野象打轉 考慮用馴象引導回巢 - 兩岸 廣州單日增6例本土確診 1800萬人完成核酸檢測全球規模最大 - 兩岸 學者：放棄新自由主義的美國已成中國強大的經濟對手 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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