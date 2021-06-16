近日58同城發佈了《2021年高校畢業生就業報告》，通過對2021屆畢業生進行調查發現，已有34％的畢業生已經找到工作，畢業生平均稅前月薪8720元；一線城市中，上海人才吸引力更強；同時行業以IT／通信／電子／互聯網行業最受畢業生青睞，而「95後」更傾向於工作穩定的行政／後勤／秘書類職位，整體來看，2021屆畢業生對未來發展持自信、樂觀的態度。

在已就業的大學生中，約83％的畢業生找到與所學專業對口的工作機會，由於一線城市就業機會更多，專業對口性更強，因此一線城市是不少畢業生就業地的首選。據該《報告》顯示，今年大陸畢業生首選城市排名前10名分別為上海、深圳、廣州、成都、北京、杭州、青島、南京、重慶、長沙。

再據金融界網站引述該《報告》，也對今年畢業生的進行統計分析。2021屆畢業生中「95後」占比75％；90至94年畢業生占比25％。

從學歷來看，大學學歷占比為64％，研究生及以上學歷占比為28％，其他為專科學歷。這反映出今年畢業生中大學生占絕大部分，與往年學歷結構分佈相比，專科畢業生占比下降最為明顯，研究生及以上學歷占比逐漸擴大，在一定程度上反映大陸大專院校人才培養的學歷結構，逐漸向較高層次變化的趨勢。