順藥(6535)長效止痛劑LT1001產品取得中國大陸劑型專利，專利保護期限至2036年止。大陸為LT1001銷售潛力極大的市場，取得該專利將有助於提高產品智財價值並鞏固競爭壁壘。目前LT1001已於大陸展開臨床三期試驗，預計於2022年完成臨床收案並申請藥證。

LT1001為順藥第一個上市的新藥，目標鎖定全球市場並創造穩定營運資金，除已取得台灣和新加坡的上市許可，也加速持續推進其他東南亞國家如泰國、馬來西亞之藥證申請。此外，順藥也積極尋求LT1001的區域授權機會並將完整專利佈局視為策略之一，至今LT1001共申請了20個國家的專利，已核准的國家有美國、中國大陸、俄羅斯等六國，其他主要市場如歐盟、日本等多個國家的專利申請亦在審查中；而除已成功授權的中國大陸及東南亞外，順藥也預計將進一步洽談美國及韓國等市場之商業合作與推廣。

LT1001長效止痛針劑是全球首創一周長效止痛針劑，相較於目前普遍使用的嗎啡與羥考酮類等中重度止痛藥物，具備不易成癮以及高安全性競爭優勢。