長聖(6712)在特管辦法細委託合作的醫院再傳佳音！日前宣布與台北國泰綜合醫院合作申請，以自體樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK）治療「實體癌第四期」計畫案獲衛福部核准，與台北國泰綜合醫院合作通過的治療計畫包括大腸直腸癌、乳癌、肝癌與肺癌等重大癌症可提供前述癌症患者多一個選擇治療方法之機會。

長聖在國內特管辦法之細胞委託製造已分別在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的21家醫院簽訂MoU與委託製造合約提供細胞療法，原訂今年簽約19家合作醫院，已提早達成目標。截至目前為止經衛福部核定67件免疫癌症治療案件中，長聖占有27件，市占率第一。

長聖受惠特管辦法細胞委託製造業務持續成長，今年前五月營收已達1億多元，除已超越去年全年的營收，今年5月的單月營收已達3014萬元，年增1375.53%，特管辦法細胞制備委託訂單已排到明年2月，該公司4月份單月自結損益已轉虧為盈，今年上半年有望轉虧為盈。