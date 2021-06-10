繼傳出美國將額外採購輝瑞新冠肺炎疫苖助全世界抗疫之後，消息人士透露，美國政府也正在與莫德納（Moderna）展開擴大疫苖採購的協商。

消息指出拜登政府擬在未來兩年內向全球近100個家捐贈5億支輝瑞的新冠肺炎疫苖，周三輝瑞股價逆勢收漲2.5%，亦帶動莫德納收漲2.08%。

莫德納發言人表示，公司有意願向美國政府提供新冠肺炎疫苖，以援助中低收入國家，但拒絕對任何相關協商發表評論。

消息人士透露，美國政府與莫德納討論的結果，可能會與向輝瑞採購的數量差不多。

另有消息指出，美國今年可能向92個低收入國家和非洲聯盟（African Union）分發2億支新冠疫苗，明年上半年再配送3億支。

另一位消息人士透露，美國總統拜登料將在周四的七大工業國集團（G7）領袖峰會上宣布美國已經採購5億劑輝瑞-BioNTech新冠肺炎疫苗，將透過全球疫苖取得機制Covax分發出去，預計將在明年捐贈給92個低收入國家和非洲聯盟。

該知情人士並表示，輝瑞疫苖的部分將以非營利價格購買。而至於美國政府可能向莫德納採購更多疫苖的交易條款目前尚不得而知。

(時報資訊)