美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，看好雲需求、企業伺服器市場動能也將延續到下半年，故將信驊目標價由2240元調升到2555元、評等維持加碼。

美系外資表示，雲需求持續強勁，企業伺服器市場動能也將延續到下半年，故看好信驊在產業上依舊維持領先優勢，目前看到英特爾Whitley在今年的滲透率預計將達到15~20%，而Eagle Stream也將如預期在下半年推出，再者，基於ARM的ASIC和CPU繼續受到關注，會與美國超大規模企業合作；以及大陸超大規模企業在採用AMD CPU，故將其目標價由2240元調升到2555元、評等維持加碼。

美系外資表示，大陸、美國大規模企業的IT預算在下半年將呈現兩位數成長，尤其是美國客戶，Covid-19後經濟重新開放，企業需求復甦。在產能供應方面，仍然是一個關鍵的觀察點，因為低功耗PMIC的庫存水平仍然很低，然而，大規模者也將更關注供應鏈管理，這可能意味著越來越多的供應緊張的情況可能會有所緩解。

美系外資表示，信驊近期在後端產能上獲得更多支持，且可以將增加的成本轉嫁給客戶，因此面對成本漲價，對信驊的毛利率影響有限。

美系外資表示，進入2022年、2023年，信驊將能夠進一步擴大英特爾Eagle Stream和用於數據中心的Eagle Stream平台，故調升信驊2021~2023年盈利能力。

美系外資表示，預計信驊第二季營收增長約18%、第三季增長10%，其中下半年營收也將強勁反彈，年增長30%以上，而上半年則相較去年持平，估計信驊非BMC業務今年年增長上看逾20%。

(時報資訊)