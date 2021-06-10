瑞昱(2379)5月營收續創新高，在晶圓產能持續短缺下，瑞昱具有規模優勢，法人也看好，整體WiFi 6、低功耗藍牙和管理型交換器等產品升級循環結構未遭破壞，預期2022年供需格局回歸正常後可望加速開展，瑞昱今開高走高，大漲逾4%，股價最高達521元。

因為全球半導體產能吃緊，使得瑞昱今年無明顯淡旺季之分，強勁需求將可望延續至明年上半年，且有鑑於代工產能吃緊，瑞昱在規模優勢下，較有利取得較多晶圓與封測廠產能奧援。而在製造產能不足情況難有突破下，瑞昱在出貨上將做出取捨，法人認為，瑞昱所有產品線均存在漲價空間，獲利率前景看俏。

先前就有外資看好瑞昱6月營收有機會續創新高，整體第二季營收上看250億元，主要就是居家辦公、遠距教學所帶來的需求，且瑞昱有將成本調漲轉嫁予客戶。

瑞昱5月合併營收達85.77億元，月成長9.8%、年成長49.8%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為397.30億元、年增加46.1%。

在產能緊張下，供應瓶頸問題除迫使部分客戶短期拉貨轉向舊世代或整合度較低的方案，瑞昱WiFi 6E方案的量產時間點也恐連帶遭影響而延後，儘管如此，法人認為，整體WiFi 6、低功耗藍牙和管理型交換器等產品升級循環結構未遭破壞，預期2022年供需格局回歸正常後可望加速開展。

另外，瑞昱也積極發展車用市場，電動車趨勢將持續帶動汽車半導體含量持續提升，瑞昱也看好汽車乙太網路晶片未來發展性。

(時報資訊)