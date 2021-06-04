日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 14:402021/06/04 中時 陳人齊 、 范揚光 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AZ疫苗抵台，機場航警全程戒護。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 訂閱影音： 中時新聞網 日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗4日下午抵達台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗除了優先分配給第一、二、三類對象，重點關注的長照機構、住宿型長照機構，這些機構的住民也會施打，另外針對75歲以上長者陸續開放。 陳時中強調，接下來開放接種的速度會加快，但仍要看後續施打效率。 陳時中說，下一步會關係到慢性病患者、必須維生產業及國防相關等較重要族群，會請經濟部、國防部提出相關計劃。 日本捐贈台灣的AZ疫苗，運抵桃園機場。（范揚光攝） 日本捐124萬劑疫苗 黃偉哲：量能足夠 台南日僑優先施打 《國際政治》互挺 日無償贈台124萬劑AZ疫苗 (中時 ) #陳時中 #AZ疫苗 #優先接種 #長者 #慢性病 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中怪年輕人防疫鬆懈 藍青年一句話酸爆 網友超火大 09:112021/06/04 政治 台北長照疫苗開打 新北喊快撥彈藥 04:102021/06/04 焦點要聞 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 08:232021/06/04 生活 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 黃偉哲喊話日本疫苗日僑優先 陳宗彥：一併考量 10:532021/06/04 政治 日擬贈千萬劑AZ助台 急診醫：可望達成群體免疫 09:132021/06/04 生活 小英會工商團體 企業聚焦多元採購疫苗 04:102021/06/04 財經要聞 日贈台AZ疫苗 國台辦：安全充足的大陸疫苗才能有效抗病毒 12:112021/06/04 兩岸 重賞奏效 香港接種疫苗人數創新高 04:102021/06/04 產業財經 日本捐贈AZ疫苗登機 謝長廷「心情充滿溫暖」：盼故鄉的人平安 12:172021/06/04 政治 日機場最新畫面 AZ疫苗雨中「上機了」 謝長廷現身致意 11:252021/06/04 政治 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 確診破萬！本土增472例 21人死亡 - 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 驚人照片曝光！北市遭豪雨狂炸信義區成水都 松仁路遭水淹沒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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