日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象

日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗4日下午抵達台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗除了優先分配給第一、二、三類對象，重點關注的長照機構、住宿型長照機構，這些機構的住民也會施打，另外針對75歲以上長者陸續開放。

陳時中強調，接下來開放接種的速度會加快，但仍要看後續施打效率。

陳時中說，下一步會關係到慢性病患者、必須維生產業及國防相關等較重要族群，會請經濟部、國防部提出相關計劃。

日本捐贈台灣的AZ疫苗，運抵桃園機場。（范揚光攝）

(中時 )