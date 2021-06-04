企業快篩全面啟動？陳時中：未強制報備 15:202021/06/04 工商 郭建志、臺北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台首座科學園區篩檢站「竹科社區篩檢站」3日啟用。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹科設置的企業快篩站3日啟用，企業們紛紛關心何時也可引進快篩使用，衛福部長陳時中4日回應，現在沒有不準做企業快篩，只是會要求現場要有醫事人員協助，因為會有對應的通報流程，最好現場配有健保系統，但沒有企業實施時要強制報備。 至於京元電子感染延燒，企業當發生員工確診、甚至是群聚事件時，業者要做哪些SOP呢？陳時中說，除了遵循企業經營指引之外，企業可與地方政府、衛生局討論，也可與指揮中心聯繫，中央將會請防疫醫師與企業共同討論。 自主快篩將變成常態？ 台灣與各國防疫戰略比一比 企業何時快篩？ 陳時中：由醫事人員協助即可 (工商 ) #系統 #京元電子 #快篩 #強制 #報備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 已確診45人！京元電快篩1915人 再傳51陽性 09:432021/06/04 生活 京元電內部信曝光 曾玟學曝要晚班員工繼續上班：真是服了 10:532021/06/04 政治 新北首創「到宅快篩隊」到府服務老弱婦孺快篩與PCR檢測 14:492021/06/04 生活 京元電群聚風暴 曾玟學曝最新狀況：苗栗無集中檢疫所 15:162021/06/04 生活 京元電子群聚感染 時代力量呼籲指揮中心進駐 14:372021/06/04 政治 高鐵南港總公司員工快篩陽性 全辦公室緊急消毒 10:112021/06/04 生活 京元電3點停工消毒 累積確診者高達77人 15:362021/06/04 生活 板橋1警染疫 同組9人採檢均陰性 11:002021/06/04 生活 校正回歸導致難即時判讀 柯：看快篩陽性總數才準 13:172021/06/04 生活 彰化啟動牌咖快篩令 預估確診＋80 04:102021/06/04 地方新聞 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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