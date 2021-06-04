竹科設置的企業快篩站3日啟用，企業們紛紛關心何時也可引進快篩使用，衛福部長陳時中4日回應，現在沒有不準做企業快篩，只是會要求現場要有醫事人員協助，因為會有對應的通報流程，最好現場配有健保系統，但沒有企業實施時要強制報備。

至於京元電子感染延燒，企業當發生員工確診、甚至是群聚事件時，業者要做哪些SOP呢？陳時中說，除了遵循企業經營指引之外，企業可與地方政府、衛生局討論，也可與指揮中心聯繫，中央將會請防疫醫師與企業共同討論。

(工商 )