NCC、交通部等相關單位爭取廣電新聞從業人員、大眾運輸業及外送員列入優先打疫苗；民進黨團表示，尊重指揮中心考量。

民進黨團今召開記者會，黨團幹事長劉世芳表示，個別委員都有接到這樣子的要求跟請求，相信中央疫情指揮中心會綜合考量後，在疫苗的分配上，去思考怎麼樣可以達到最大的效果，所以尊重疫情指揮中心的綜合考量，也會在最快的時間內把這些訊息的告知給有需要的大眾。

對於新冠肺炎猝死案件頻傳人心惶惶，被問到台灣現在能否效仿國外，在家在校都能自主快篩；民進黨立委許智傑受訪表示，陳時中接受質詢時也明確表示同意進口，現在也有業者陸續申請中，他的辦公室也盡量幫忙溝通，希望業者盡快補足資料通過審核，可以讓自主快篩安全有效的進口 民間在家就能使用，對防疫會有相當的幫助。

民進黨立委陳亭妃受訪強調，其實現在所謂在熱區的廣篩，已經都在進行了，那現在陳時中部長也說，會讓各診所開始進行快篩，如果說大家希望可以去做確認，因為現在大家都擔心，自己是不是有這樣的症狀，而有這樣的擔憂，所以希望在各診所有這樣的快篩。

她強調，現在指揮中心也已經責成在做這樣的研擬，如果陽性或確診之後，篩檢的醫療費用，就由政府來負擔，所以這個其實就已經類似各地方的態度，但是跟普篩還是有點不同，因為普篩如果沒有做好的話，還是會造成醫療的混亂，所以希望說由各診所來做這樣的管控，廣篩可能是比較好的方法。

(中時 )