消息人士透露，避險基金Pershing Square Capital Management創始人艾克曼（Bill Ackman）旗下的「空殼公司」即將就收購環球音樂集團（Universal Music Group）並促成其上市的交易達成協議，這將是有史以來最大宗的「特殊目的收購公司」（SPAC）交易案。

消息人士表示，這個可能達成的SPAC併購案，對環球音樂的估值約為400億美元。

根據Dealogic提供的數據，這將成為史上最大宗的 「借殼上市」案，擠下東南亞最大叫車平台Grab與Altimeter Growth Corp.合併的SPAC交易。根據SPAC Research，該交易對Grab的估值為逾300億美元。

艾克曼的SPAC公司Pershing Square Tottine Holding周四盤後股價一度重挫8%，目前跌6%，報23.55美元。該SPAC公司的IPO發行價為每股20美元，於2020年9月掛牌交易。

法國媒體公司Vivendi是環球音樂的大股東，而中國騰訊公司則是小股東。

(時報資訊)