新北市累計確診達4442人，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市將成立到宅快篩隊，由新北市同仁醫院醫護人員組成，到有確診者的家戶，為密切接觸確診者之家內兒少、老人和障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，提供到宅快篩服務，如快篩呈陽性，立即進一步做PCR檢測，並進行相關衛教及必要的隔離或送醫等處置。

侯友宜表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診人數急增，家內人口感染比例最高，為能快速對與家內確診者有密切接觸之年老長輩、未成年子女及身心障礙者做快篩，再依結果予以衛教及後續協助，以降低家人焦慮及減少感染擴散，特結合民間專業醫療團隊成立到宅快篩隊。

社會局長張錦麗補充，由土城區同仁醫院醫護人員組成的到宅快篩隊，最快將從6月5日起提供服務，案件來源為警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，和社工每天電話關懷中撈取已確診者家中還有兒少老人和身障等弱勢者，這些人較不易主動到篩檢站篩檢，就由快篩隊到宅提供服務。

(中時 )