新北市今新增112例本土確診，累計5288例；新北訂定出高中低風險里，來強化管理措施，昨日已有48里從高風險降為中風險，對於如何調降高風險里，消防局長黃德清表示，高風險里希望民眾廣篩，找出淺在感染源，同時希望民眾保持低度活動，減少確診人數，如此降低就能從高風險降低至中風險。

黃德清表示，高中低風險計算是基準依據各里確診人數、足跡分佈數、考慮地理環境差異，以最近14天和7天成長變化，加權計算出個里風險值，再從區分出高中低風險。

黃德清指出，昨日高風險里有199個，中風險有281里，低風險有374里，希望民眾保持低度活動，減少確診人數，如此降低就能從高風險降低至中風險，新北市2日公布高風險總共有207里，昨日公佈有48里降為中風險。

針對各區設立「熱區防疫中心」，新北市長侯友宜表示，目的是讓民眾更低度活動，疫情若往外擴散，馬上增加防衛線，周邊數據上升時就馬上啟動，讓民眾低度活動，希望有效控制疫情，隨著中心點往外擴，只要有擴散的點，就趕快阻絕，而不是數據上升後才成立。

(中時 )