印度儲備銀行（RBI，印度央行）今天宣布維持關鍵利率不變，以維持寬鬆貨幣環境刺激經濟，並因第2波COVID-19疫情影響，把印度本財年GDP（國內生產毛額）成長率預測調降為9.5%。

印度儲備銀行在貨幣政策委員會上一次會議，把印度2021到2022財政年度（2021年4月到2022年3月）的GDP成長預測維持在10.5%不變。

印度儲備銀行今天預測則認為，印度本財政年度2021年4到6月經濟成長率為18.5%，7到9月成長率為7.9%，而10到12月成長為7.2%，2022年1到3月成長率為6.6%。本財年GDP成長率預測調降為9.5%。

印度儲備銀行總裁達斯（Shaktikanta Das）也警告，採取封鎖措施可能會影響經濟成長復甦；但他堅持，印度第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對經濟的傷害沒有第一波大。

印度國家統計局日前公布2020到2021財政年度（2020年4月到2021年3月）經濟表現，受第一波2019冠狀病毒疾病疫情衝擊，經濟比前一財年萎縮7.3%，是印度獨立以來經濟最糟的表現。

其他國際券商與評等機構最近也考量疫情對印度經濟的影響，紛紛下調印度本財政年度的經濟預測，包括穆迪（Moody's）把印度本財年經濟預測由13.7%下調到9.3%；英國巴克萊銀行（Barclays Bank Plc）將印度本財年經濟預測下調至9.2%；瑞士信貸（Credit Suisse）的預測下調為8.5%到9%。

印度國家銀行研究部（SBI Research）更把印度本財年經濟預測由10.4%下調到7.9%。

此外，達斯也透過視訊直播宣布，央行貨幣委員會專家決定，將附買回利率（Repo Rate）維持在4%不變，而附賣回利率（Reverse Repo Rate）也維持在3.35% 不變。

這是印度央行連續第6次維持上述兩項關鍵利率不變。

達斯說，央行維持利率不變，繼續採取寬鬆立場，以在永續基礎上恢復和維持經濟成長。

印度央行也預測，印度本財政年度的通貨膨脹率約在5.1%。

(中央社)