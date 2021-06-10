10日有消息指出，即使所有日本老年人在7月底之前都已接種過新冠疫苗，疫情還是會出現另波疫情高潮，所以日本社會很可能再發布一次緊急狀態。

京都大學預測，即使日本老者在7月底都完成接種，20日也解除目前緊急狀態的話，日本還是無法明顯壓抑新冠病毒擴散。

京都大學說明，目前疫苗接種涵蓋範圍只鎖定在老年人，對60歲以下民眾而言，病毒擴散程度並沒有減少。

若以目前醫療量能推算，屆時以日本中年人為大宗的嚴重染疫者，很可能還會較目前再大增5倍。目前，日本老年人重症比例比中年人還要高。

京都大學補充，政府也應該把焦點放在新冠重症患者以外的地方，因為感染率可能還會升高，日後再實施的緊急狀態，恐怕時間就不止兩個月而已。

最初在印度發現的L452R新變種病毒株，就傳染性而言，京都大學預估是傳統的1.78倍。因此可推出，到7月中旬，日本有過半染疫病例都是因為新變種病毒。

日本政府也統計，過去一周L452R新染疫者有87位日人，比更前一周要增34位。

(時報資訊)