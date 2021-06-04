安俊朋（中）、林嘉威（右）及夏和熙。（CBOOK提供）

涂善存（左圖起）、陳立安、安俊朋、林嘉威 。（CBOOK提供）

原創BL浪漫喜劇《近距離愛上你》熱播創話題，演員群先前上《名人說生活》節目主持人夏和熙專訪，透過訪問分享拍攝點滴，帶出讓人怦然心動、有甜有虐的愛情故事。

劇中涂善存與陳立安上演「友達晉升戀人」喜劇式戀愛，2人有趣且曖昧互動讓觀眾津津樂道。有趣的是，家人們給予最真誠支持，涂善存開玩笑形容：「媽媽是我的『資深酸民』，她總會非常認真觀看我的作品，然後再給出許多犀利的建議。」

演藝圈闖蕩不易，陳立安從模特兒發跡，為了做好演員身分，積極上課培養動態表演、表情聲音、戲劇台詞等專業，回想那段培訓時光，得扛著經濟壓力，也對未知的茫然，慶幸終於參與《近距離愛上你》演出，是奠定自己演員路重要契機。

安俊朋與林嘉威則上演「兄弟虐戀」，以愛和勇敢衝破家庭與社會框架，聊起角色共通性，林嘉威表示：「我個性中的細膩、敏感和傅永傑蠻像的，會很在乎別人的想法跟情緒，比較容易鑽牛角尖。」

安俊朋的真實個性比較外向直接，任何情緒都會顯現在臉上，導致兩人認識時，林嘉威會緊張、擔心是不是做錯什麼，林嘉威打趣說，哥哥就是「民以食為天」，只要跟著喜歡吃美食的安俊朋，就能吃到好吃的料理。

(中時 )