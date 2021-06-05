根據瑞典的1項研究表示，慢性腎臟病可能會增加失智症的風險，在患有慢性腎臟病的人身上，腎臟會逐漸失去從血液中過濾廢物和排出多餘液體的作用。

瑞典卡羅林斯卡醫學院博士後研究員Hong Xu博士表示，即使腎臟功能只是輕度降低，也可能增加心血管疾病和感染的風險，有越來越多的證據指出腎臟與大腦之間可能互有關聯。

在這項研究中，Hong Xu博士的團隊分析近330,000名斯德哥爾摩地區老年人的健康數據，在研究的初期，並沒有人罹患失智症，也沒有人進行過腎臟移植或透析。在將近5年的隨訪期間內，後來被診斷出患有失智症的比例為6％，研究人員發現，隨著腎臟功能的下降，失智症的罹患率也跟著增加。

根據研究作者的說法，腎臟的過濾速度低於每分鐘30毫升的人，失智症的發病率比過濾速度為每分鐘90至104毫升的正常腎臟高出4倍以上。而且在對其他失智症高風險（例如吸菸、飲酒、高血壓和糖尿病）等因素進行調整之後，與腎功能正常的人相比，每分鐘過濾率為30到59毫升的人的失智症風險仍高71％，過濾速度低於30毫升的人罹患失智症風險則高達162％。

(圖/NOW健康提供)

研究人員還分析了將近206,000名參與者的血液數據，這些參與者在1年內進行了多次血液測試，以評估腎臟功能下降的速度。根據《精神病學雜誌》（Journal Neurology）在線上發表的研究結果顯示，腎臟過濾率下降的越快，失智症的風險也越高。

研究人員說，這個研究中有10％的失智症患者，可歸因於每分鐘60毫升或更低的腎臟過濾率；與其他風險因素（例如心臟病和糖尿病）相比，失智症所佔的比例更高。

Hong Xu博士指出，與慢性腎臟病一樣，失智症的風險會隨著年齡的增長而增加。但由於目前沒有有效的療法來減緩或預防失智症，因此，如果能夠藉由預防或治療腎臟疾病，來降低失智症病例，那將對公共衛生產生重要的好處。

(中時新聞網)