隨著新冠疫苗陸續來到台灣，未來大規模接種已是必然，不過第一線醫護人員擔憂，現在的疫苗接種流程需先手寫各項資料，但值得注意的是，每人施打的疫苗廠牌與劑數可能不同，以人工比對耗時費力，且易產生錯誤。對此，臺北榮總特別研發「智慧疫苗接種管理系統」，對達到快速、安全施打的目標甚有助益。

臺北榮總指出，這項由家庭醫學部、護理部、資訊室、職安室共同研發的「智慧疫苗接種管理系統」已正式啟用，優先試用於大規模員工接種，預計每日接種人數可從400人大幅增加至2000人。北榮也特別感謝宇嘉企業有限公司梁慶成董事長善款捐贈，協助完成這項系統。

北榮「智慧疫苗接種管理系統」，可預先輸入接種人員資料，插入健保卡即可自動識別，帶出個人各項重要資訊，可有效減少等待時間，大幅提升接種安全。(圖/臺北榮總提供)

臺北榮總社區醫學科陳育群主任表示，透過這款「智慧疫苗接種管理系統」，可預先輸入接種人員資料，插入健保卡即可自動識別，同時帶出身份別、個資、接種廠牌、劑數等各項資訊，再配合現場診間分流、接種分流等措施，可有效減少等待時間，大幅提升接種安全。

陳育群主任強調，透過智慧系統，就能產生即時報表，不但能精準掌控施打狀況及疫苗數量，未來還能擴大運用於民眾及社區疫苗接種，避免各種數據錯誤，就能幫助加速接種速度，早日達成群體免疫的目標。

(中時新聞網)