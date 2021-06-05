新北市一名66歲老翁經新冠肺炎快篩為陽性，被收治在板橋亞東醫院，昨（4日）下午2點疑因情緒不穩，持拐杖攻擊護理師後逃離醫院返家，衛生局表示，已找到老翁，他的PCR檢測結果也出爐，為陰性未確診，但因他肺部浸潤，已將他安置在集中檢疫所治療。

該66歲李姓男子，4日下午未聽醫護人員規勸執意離開病房，還持拐杖作勢要毆打護理師，後突破專責病房區，搭貨梯直達院外，乘坐計程車返回新北市板橋區住處。板橋警分局獲報，派員前往查看，發現李翁就在屋子裡面。

警察在門外喊話，李男才坦承聽到自己可能染疫後，一個人待在病房一晚很緊張，才會激動對醫護人員動粗，搭朋友的機車逃回家。

新北衛生局表示，李翁因為快篩陽性，加上肺部有浸潤情況，被安排入住亞東醫院治療，並接受核酸檢測（PCR），但檢測結果出爐為陰性，排除確診，但因有肺部浸潤狀況，經溝通後願意接受治療，目前已送至集中檢疫所接受醫療團隊治療。

(中時新聞網)