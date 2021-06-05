北市北投區某公寓4日發生1家3口死亡案，倖存的女兒也被發現確診，士林地檢署5日中午完成相驗，確認死者無外傷及尋短跡象，衛生局人員也到場採集檢體進行核酸檢測，因死因仍不明，暫時無法開出證明。

93歲高姓老翁、88歲林姓妻子及71歲大兒子，4日下午被發現陳屍屋內，倖存的53歲女兒當時發高燒，經送醫檢測，5日驗出確診。

士檢原本欲對死者遺體解剖、司法相驗，但家屬對死因無疑慮，5日改為在新北市立殯儀館進行行政相驗，3人身上均無顯著外傷、也沒有自殺跡象，不排除是因病死亡。

衛生局人員也前往現場，在3人身上採集檢體，進行核酸檢測，士檢表示結果出爐後，才會開立相驗證明書。

據指出，高姓老翁夫妻長年臥病，與有精神狀況的女兒同住，71歲的大兒子原本住萬華，上月中疫情爆發後，為避險才前往北投父母家居住，衛生單位也將就此進行相關的疫調。

(中時 )