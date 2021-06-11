新冠肺炎疫情期間，許多「死後確診」案件，讓缺乏防疫專業的檢警怕怕，進一步燒出行政、司法相驗長期界線不明的問題。由基層檢察官組成的劍青檢改連日呼籲各縣市政府撥亂反正，台北市衛生局今日卻仍以人力、能力不足為由推拒，劍青檢改因而再次懇請市長柯文哲補充相關資源，期盼回歸正確防疫做法。

劍青檢改指出，衛福部次長石崇良10日接受質詢時，已明確表示沒有明顯外傷或他傷嫌疑的猝死案件，依醫療法規定可由醫師診斷，會針對這一類案件研議用快篩方式取得PCR，一旦確診並排除其他原因後，醫師就可開立診斷書，免除司法相驗的繁瑣程序。

劍青檢改說，台北市衛生局11日上午參加全國疫情視訊會議，仍以人力不足、醫師恐無能力對屍體採檢為由拒絕，提議維持「確診者」行政相驗、「非確診者」司法相驗的錯誤作法，但衛生局本有大量「行政相驗合約診所」及醫師群，疾管署的「傳染病檢體採檢手冊」早已頒行適用，再再凸顯衛生局的反對理由怪誕，令人咋舌。

劍青檢改表示，近日病死猝死、死後確診案例越來越多，未來若發現大量病毒是從死者、遺屬傳染出去，後悔也來不及。檢方了解衛生局人力有限，但檢方的法醫更少，各地檢署僅1至5人不等，遠低於合約診所特約醫師人數。若北市衛生局真的人力不足，應盡速謀求補強，因此懇請中央及柯市長盡力補充第一線行政相驗及採檢專業資源。

劍青檢改並說，新北市衛生局上月31日即已率先採取行政相驗優先原則，台南市衛生局公告流程也採相同方式，今早已與南檢協調確立行政相驗優先原則，台中市及部分縣市衛生局也已都與檢警達成共識，顯見各地已開始回歸正確做法，期待北市衛生局也能盡速導正。