案10665足跡圖。（嘉義縣政府提供）

案10664足跡圖。（嘉義縣政府提供）

水上太陽館採檢站擴大檢採可能接觸者。（嘉義縣政府提供）

縣府在水上鄉全面大消毒。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣今天新增3例確診，是水上鄉下寮村案10363的69歲丈夫案10664、40歲兒子案10665及1歲孫子案10666，縣長翁章梁表示，這起家庭群聚已有4人確診，昨天對接觸者採檢22人全部陰性，研判感染源不在嘉義縣，有掌握方向但還待釐清。

案10664是案10363疑中風的64歲婦人的丈夫，與家人同住，無明顯症狀，平日務農，農閒常在正興寺旁樹下涼亭活動，6月3日曾至村內活動中心巡迴醫療看診，因被匡列為接觸者，由衛生局通知採檢後確診，已住院治療。

案10665是婦人的兒子，案10666的1歲幼兒是案10665的兒子，案10665自稱自營修車廠，6月2日於郵局停留約30分鐘，其餘活動足跡多在外縣市。

但縣府認為案10665對活動足跡多有隱瞞，不排除重罰30萬元，也由警方協助做疫調，初步發現他常在外縣市夜間活動，隔日清晨返家。

另外，案10667是案10363的孫女，在外縣市求學，學校停課返回嘉義家中，皆於家中線上學習，確診後住院治療，此案係屬外縣市案例。

縣衛生局長趙紋華表示，本家庭群聚案匡列接觸者採檢35人，已有22人採檢為陰性，今天下午在水上太陽館廣場設立擴大篩檢站，將再採檢63人，目前全縣的確診案例都屬輕症。

翁章梁表示，在水上太陽館進行擴大PCR檢測採檢，對象有這個家庭的周邊鄰居、可能接觸者、有重覆足跡且有症狀者、社區群聚點、訪查地方人士，以期全面防堵傳染擴散。

(中時 )